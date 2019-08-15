В России средняя сумма потребкредита выросла в 1,7 раза за 3 года

В России средняя сумма выданного потребительского кредита выросла в 1,7 раза. В 2016 году эта сумма составляла 111,5 тыс рублей, во ll квартале 2019 года выросла до 191 тыс. рублей.

«[С конца 2015 года] средняя сумма выданного потребительского кредита выросла практически в два раза: с 99,5 тыс. до 191 тыс. рублей. Данный показатель является рекордным для данного типа кредитов за более чем 10-летний период наблюдений», — цитирует ТАСС данные пресс-службы бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что объем портфеля потребкредитов неуклонно растет. Это связано с высокой маркетинговой активностью банков по работе с существующими клиентами, которая привела к существенному росту средней суммы кредита.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщил о том, что 51% россиян имеют непогашенные кредиты. Трудности при их выплате испытывают 33% опрошенных.