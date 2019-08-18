В Самаре загорелось мазутное озеро

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области

В Самаре произошел пожар в районе п. Падовка Кировского района Самары. Как выяснили прибывшие на место происшествие пожарные, горело мазутное озеро.

Площадь пожара составила 400 кв.м.

Пожар удалось ликвидировать менее чем через два часа. Для ликвидации пожара привлечено 28 человек, 11 ед. техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 6 ед. техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Напомним, в мае в результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб человек.

