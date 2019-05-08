Новости происшествий

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб человек

15:14, 08.05.2019
В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб человек
Фото: realnoevremya.ru

В Самаре произошел пожар на дебаркадере и двух катерах.

«Двое пострадавших с маломерного судна доставлены в больницу им. В.И. Пирогова. Один человек погиб, предварительно — он утонул», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

По предварительным данным, пожар начался из-за хлопка на маломерном судне. На данный момент судно затонуло.

Площадь пожара составила 500 кв. м, пишет ТАСС.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров