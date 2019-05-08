В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб человек
В Самаре произошел пожар на дебаркадере и двух катерах.
«Двое пострадавших с маломерного судна доставлены в больницу им. В.И. Пирогова. Один человек погиб, предварительно — он утонул», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко
По предварительным данным, пожар начался из-за хлопка на маломерном судне. На данный момент судно затонуло.
Площадь пожара составила 500 кв. м, пишет ТАСС.Происшествия
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