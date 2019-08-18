Одежду от бренда дизайнера из Татарстана представят на Неделе моды в Париже

Коллекцию весна-лето 2020 бренда Outlaw Moscow покажут во время Недели моды в Париже. Этот бренд основали дизайнеры Диляра Минрахманова из Набережных Челнов и Михаил Башкаев.

Как сообщается в facebook Московского экспортного центна, за право участия в проекте соревновались 70 брендов, Outlaw Moscow оказался в числе лучших. Бренды представят свои коллекции в формате шоу-рума.

Ранее Минрахманова вошла в рейтинг российского Forbes «30 до 30». Рейтинг включает в себя самых успешных россиян в возрасте до 30 лет, которые смогли реализовать себя в различных сферах жизни.