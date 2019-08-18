«Рубин» — «Арсенал»: Дюпин, Башкиров и Закиров выйдут с первых минут матча
Казанский «Рубин» объявил стартовый состав команды на матч шестого тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Состав «Рубина»: Дюпин — Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов — Коновалов, Башкиров, Закиров — Давиташвили, Кварацхелия, Кьяртанссон.
Состав «Арсенала»: Левашов — Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес — Костадинов, Чаушич, Горбатенко, Лесовой, Ломовицкий — Луценко.
Встреча начнется в 14:00 в Казани на стадионе «Центральный».СпортФутбол Татарстан
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