«Интерскол-Алабуга» получила требования от китайской компании на 583,1 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Интерскол-Алабуга» сообщил о получении требования от компании «Шанхай Джое Импорт Энд Экспорт Ко. ЛТД» на 583,1 млн рублей.

Из общей суммы 250,2 млн рублей — сумма основной задолженности и 332,8 млн рублей — сумма неустойки. Данное требование возникло на основании контракта №1-И-А/VED13 от 25.03.2013 года, говорится в сообщении Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее конкурсный управляющий елабужского АО «Интерскол-Алабуга» отчитался о проверке компании. Она показала, что признаков преднамеренного или фиктивного банкротства нет.