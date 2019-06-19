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Управляющий «Интерскол-Алабуга» не нашел признаков преднамеренного банкротства компании

10:22, 19.06.2019
Управляющий «Интерскол-Алабуга» не нашел признаков преднамеренного банкротства компании
Фото: : alabuga.ru

Конкурсный управляющий елабужского АО «Интрерскол-Алабуга» отчитался о проверке компании. Она показала, что признаков преднамеренного или фиктивного банкротства нет.

Напомним, арбитраж начал банкротство татарстанской «дочки» «Интерскола» еще весной. В конце марта АС РТ запустил процедуру наблюдений в компании.

Головная компания задолжала Сбербанку 1,18 млрд рублей. Права требования банк переуступил ООО «СБК Геофизика». Первая процедура банкротства уже введена и в «Интерскол» и в «Интерскол-Алабуга».

При этом еще за год до этого «Интерскол-Алабуга» попала в топ-10 самых быстрорастущих компаний Европы.

БизнесПромышленность Татарстан
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