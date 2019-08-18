В Кумертау потратят несколько миллионов рублей на устройство фундамента для колеса обозрения

Администрация башкирского города Кумертау планирует потратить 3,4 млн рублей на устройство фундамента аттракциона «Колесо обозрения» в Парке культуры и отдыха имени Гагарина.

О тендере было объявлено 9 августа, заявки будут принимать до 19-го числа, а аукцион состоится 20 августа. Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента заключения контракта, сообщается на сайте госзакупок.



От подрядчика потребуется демонтировать фундамент (в том числе металлические ограждения, покрытия из тротуарной плитки, подстилающий слой, железобетонные фундаменты) и устроить новый под колесо обозрения.