Мировой авторынок в июле снизился на 1,5%

Мировой авторынок в июле снизился на 1,5% до отметки в 7 млн 296 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 807 тыс. машин (-4,4%). Авторынок США остается вторым по величине мировым авторынком с показателем 1 млн 400 тыс. машин, что на 2,2% выше показателя годом ранее.

При этом авторынки стран Западной Европы в июле увеличились на 1,3% и составили 1 млн 346 тыс. машин, а продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 7,4% до 325,4 тыс. единиц.

