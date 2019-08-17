Следком показал видео из салона севшего на кукурузное поле А321

Следком России на своей странице в Facebook видео из салона А321, который в этот четверг экстренно сел на кукурузном поле в Подмосковье.

Видео появилось в связи с сообщениями в СМИ о случаях мародерства на месте происшествия. В Следкоме сегодня опровергали эти сообщения, заявив, что зона жесткой посадки самолета круглосуточно оцеплена.

Аirbus A321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку из-за попавших в двигатели птиц. На борту было 226 человек, все пассажиры остались живы. Летчикам, посадившим самолет, присвоили звание Героев России.



«Реальное время» публиковало последние новости о развитии событий после инцидента.