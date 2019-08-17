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Шамиль Газизов: «Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»

12:25, 17.08.2019
Шамиль Газизов: «Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»
Фото: gorobzor.ru

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации вокруг трансфера защитника уфимцев Данилы Кругового.

«Давайте я пока помолчу. Непростая ситуация. Надо до понедельника-вторника разобраться. Пусть сам игрок решает», — цитирует Газизова «СЭ».

На 21-летнего защитника «Уфы» претендует два клуба — питерский «Зенит» и ЦСКА.

Ранее стало известно, что уфимская команда рассталась с полузащитником Ондржеем Ванеком.

СпортФутбол Башкортостан
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