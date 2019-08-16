«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Ванеком

ФК «Уфа» и полузащитник Ондржей Ванек расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Сегодня игрок был отзаявлен от участия в чемпионате России.

Информацию подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Мы отзаявили Ванека, потому что разорвали с ним контракт. По обоюдному согласию. Почему? Решили, что так будет лучше. Ничего серьезного не произошло. Решение было принято совместно. Просто это футбол», — сказал Газизов.

За «Уфу» 29-летний Ванек провел 53 матча и забил 8 голов.