«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Ванеком
ФК «Уфа» и полузащитник Ондржей Ванек расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Сегодня игрок был отзаявлен от участия в чемпионате России.
Информацию подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«Мы отзаявили Ванека, потому что разорвали с ним контракт. По обоюдному согласию. Почему? Решили, что так будет лучше. Ничего серьезного не произошло. Решение было принято совместно. Просто это футбол», — сказал Газизов.
За «Уфу» 29-летний Ванек провел 53 матча и забил 8 голов.СпортФутбол Башкортостан
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