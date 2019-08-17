В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнили на 80%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года работы выполнены на 80%. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании.



Также завершено строительство восьми детсадов из 29 детских садов. Продолжается работа на 21 объекте, в том числе на 1 объекте — кладка стен, на 20 объектах — отделка, установка окон и дверей, монтаж сетей, благоустройство, сообщает пресс-служба президента РТ.

По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 15 августа работы завершены на 6 объектах, работы ведутся на 23 объектах. Также работы по капитальному ремонту завершены в 1 ресурсном центре, 3 детских оздоровительных лагерях, 14 подростковых клубах, 3 зданиях (помещениях) молодежных центров РТ, 14 объектах культурного назначения, 22 зданиях (помещениях) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований РТ, 7 учреждениях социального обслуживания республики и 7 помещениях муниципальных архивов.

Напомним, что на 1 августа работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане были выполнены на 68,3%, или на сумму 3,9 млрд рублей.