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Владимир Федотов: «Новички думают, что в Оренбурге по городу ходят медведи»

08:20, 17.08.2019
Владимир Федотов: «Новички думают, что в Оренбурге по городу ходят медведи»
Фото: vk.com/fcorenburg

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотом рассказал о сложностях с подписанием новых игроков.

«Как вообще можно оценить старт сезона, если мы на дне таблицы? Конечно, отрицательно. Когда будут новички? Все думают, что Оренбург находится на краю света, что у нас по городу ходят медведи, поэтому и отказываются переходить. Но мы стараемся приобрести футболистов, рассылаем письма и запросы. Остается только ждать», — сказал Федотов.

Напомним, вчера «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» — 1:1.

СпортФутболОбщество
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