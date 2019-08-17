Владимир Федотов: «Новички думают, что в Оренбурге по городу ходят медведи»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотом рассказал о сложностях с подписанием новых игроков.

«Как вообще можно оценить старт сезона, если мы на дне таблицы? Конечно, отрицательно. Когда будут новички? Все думают, что Оренбург находится на краю света, что у нас по городу ходят медведи, поэтому и отказываются переходить. Но мы стараемся приобрести футболистов, рассылаем письма и запросы. Остается только ждать», — сказал Федотов.



Напомним, вчера «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» — 1:1.