Туктамышева представила новую произвольную программу под композицию группы The Hot Sardines

Фото: РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила свою произвольную программу на предстоящий сезон.

Программа подготовлена при авторстве канадского хореографа Ше-Линн Бурнна на композицию группы The Hot Sardines «Caravan».

В новом сезоне Туктамышева выступит на двух этапах Гран-при — в США и Китае. Также в календаре фигуристки из Удмуртии значатся выступления в турнире серии Challenger — Lombardia Trophy, который пройдет в итальянском Бергамо с 13 по 15 сентября.

На данный момент фигуристка проходит предсезонные сборы в эстонском городе Тарту.

Отметим, что ранее Туктамышева презентовала промо-ролик, посвященный началу нового сезона.