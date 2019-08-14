Туктамышева о конкуренции среди фигуристок: «Такого никогда не было»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем «Инстаграм» выложила промо-ролик, посвященный началу нового сезона.

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счету на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, еще никогда не было.

Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промовидео нового сезона со всеми участницами гран-при в стиле заставки», — написала Туктамышева в «Инстаграме».

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с бывшим фигуристом Вазгеном Азрояном, который рассказал о конкуренции в женском фигурном катании.