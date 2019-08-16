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Прохоров продал баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» за рекордные $2,3 млрд

18:30, 16.08.2019
Прохоров продал баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» за рекордные $2,3 млрд
Фото: uz.wikipedia.org

Российский миллиардер Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» сооснователю и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Год назад китаец приобрел 49% акций «Нетс» за $1 млрд. Остальные 51% оценивались в $1,35 млрд в 2021 году. Таким образом, общая сумма сделки составила $2,35 млрд, что является рекордом для спортивных клубов.

О том, что Прохоров рассматривает вариант продажи своей доли в клубе НБА «Бруклин Нетс», стало известно несколько дней назад.

СпортБаскетбол
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