Российский миллиардер Прохоров может продать клуб НБА «Бруклин» за рекордную сумму

Российский миллиардер Михаил Прохоров рассматривает вариант продажи своей доли в клубе НБА «Бруклин Нетс». Об этом сообщает New York Post.

На данный момент у Прохорова 51% доли в структуре клуба. Эту долю хочет выкупить владелец остальных 49% китайский бизнесмен совладелец Alibaba Group Джозеф Цай.

В случае согласия россиянина, включая его первую сделку с Цаем на 1 млрд долларов, суммарно Прохоров может заработать 2,35 млрд долларов, что станет самой крупной продажей в истории спорта.

Напомним, ранее «Бруклин Нетс» попал в список 50 самых дорогих спортивных клубов в мире.