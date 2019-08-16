Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа, посадившего самолет в поле

Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

«Российская премьер-лига и клубы восхищаются мужеством и профессионализмом экипажа. Благодаря их действиям 226 пассажиров остались живы», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, вчера пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский произвел жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 человека, все пассажиры остались живы. «Реальное время» опубликовало основные детали происшествия.

Сегодня президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет в поле в Подмосковье. Звание получили Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества. Это бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.