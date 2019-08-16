На Казанском молочном комбинате произошла утечка аммиака

На складе готовой продукции Казанского молочного комбината по ул. Арбузова, д. 7 произошла утечка аммиака.

Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС РФ по РТ в 14.20 мск. На него выехали 16 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.



На месте пожарные подразделения выставили водяную завесу. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве. Работники предприятия перекрыли вентиль, в результате истечение аммиака прекращено. Угрозы для населения нет.

Причина происшествия устанавливается. Персонал выведен на безопасное расстояние.