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Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года

15:13, 16.08.2019
Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод им А.М. Горького планирует до конца года сдать малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Карпов.

23 августа предприятие сдаст сторожевой катер проекта 21980. В следующем году завод планирует завершить строительство еще двух кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр», пишет «Интерфакс».

Напомним, 11 июня на Зеленодольском заводе им. Горького в присутствии тогдашнего главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».

ПромышленностьОПК Татарстан
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