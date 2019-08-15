Количество пострадавших после жесткой посадки A321 превысило 70 человек

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В результате жесткой посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье пострадали 74 человека. Среди них 19 детей.

Один из пострадавших госпитализирован с травмой груди и ушибами рук, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Сегодня пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский произвел жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 234 человека, все пассажиры остались живы. «Реальное время» опубликовало основные детали происшествия.

В Сети также появилось видео момента аварийной посадки А321 в Жуковском и ролик с места ЧП.