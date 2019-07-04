Минтруд РФ разрешит женщинам работать трактористами и слесарями

В России женщинам разрешат работать в некоторых «мужских» профессиях. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда РФ, доработанного с учетом предложений профсоюзов и работодателей.

По прогнозам ведомства, документ должен вступить в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд. Нынешний документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержит 456 запрещенных профессий.

Согласно новому проекту, запрет будет снят с ряда профессий. Так, женщины смогут устроиться дальнобойщиками, машинистками в метро, работать слесарями по ремонту автомобилей, парашютистами, рыбаками, трактористами и так далее.

Критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия», пишет РБК.

Отмечается, что женщинам будет вновь запрещено заниматься открытыми горными работами, прокладывать тоннели метро, выполнять сварочные и литейные и другие работы.

Напомним, ранее Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин.