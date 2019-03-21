ГИБДД: говорящие по телефону водители увеличивают вероятность ДТП в 4 раза

В ГИБДД подсчитали, что использование телефона за рулем повышает опасность попадания в ДТП в 4 раза. Самым опасным в автоинспекции назвали набор сообщений.

«Проведенные исследования использования телефона во время движения как для звонков, так и для набора СМС-сообщений показывают, что в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования правил дорожного движения. Исследования показывают, что разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре раза», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В ГИБДД подчеркивают, что телефонные разговоры специалисты также считают рассеянным вождением. Там напомнили, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции России сообщили, что всего в 2018 году на российских дорогах в авариях погибли 18,2 тысячи человек. При этом по итогам прошлого года удалось сократить число погибших в ДТП на 4,6%. Всего, по данным ГИБДД, произошло 168 тысяч автоаварий.

Напомним, что в Татарстане за год число погибших в ДТП сократилось до 377 человек. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился почти вдвое.