Роскачество: доля фальсификата среди школьной формы упала до 39%

Доля школьной формы на российском рынке, не соответствующей требованиям законодательства по безопасности, упала до 39%, говорится в исследовании Роскачества и Минпромторга России.

Годом ранее этот показатель составлял 60%. Авторы исследования указывают на три основных показателя, влияющих не только на комфорт ребенка, но и на его здоровье: токсичность, гигроскопичность и воздухопроницаемость изделия. Всего же в исследовании учитывалось более 60 показателей. При этом проверку на токсичность успешно прошли все экземпляры школьной формы из исследования: ни в одном из них не обнаружили следов формальдегида.

Всего в исследовании участвовала продукция 28 торговых марок, из которых 20 — российского производства. Стоимость продукции на момент закупки составила от 1 230 до 6 390 р./шт. В топе рейтинга качества оказалась продукция торговых марок «Наша форма» и «Старт».

Напомним, в августе Роскачество назвало лучшие приложения российских сотовых операторов.

