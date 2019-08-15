Главное к утру: дороги через Казань, СанПиН для ресторанов и правила техосмотра

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 15 августа.

Правительство РФ допустит в плане модернизации инфраструктуры наличие транспортных мегапроектов, которые не удастся завершить до 2024 года. В первую очередь это касается ВСМ Москва — Казань, платной трассы от столицы до Китая и дороги до Казани.

Министерство экономического развития разработало документ, в котором предлагается отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов. Он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».



Эксперты подготовят для правительства проект распоряжения, которое ужесточит правила проведения техосмотра. Предполагается ввести обязанность проверки работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.



Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, согласно которому совершеннолетние школьники, которые потеряли родителей в период обучения, смогут получить те же льготы, что и дети-сироты. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обновить правила дорожного движения с учетом появления электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения. Соответствующий запрос он направил министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову.