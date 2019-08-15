В России предложили ужесточить правила техосмотра

Эксперты подготовят для правительства проект распоряжения, которое ужесточит правила проведения техосмотра. Предполагается ввести обязанность проверки работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

«Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленных на автомобилях. Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Национальной технологической инициативы «Автонет».

Необходимо законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить такую проверку, в том числе предрейсовый контроль, считают в НТИ «Автонет». Процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступило в силу оборудование транспорта системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Данной системой в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства, а также импортные авто с пробегом.