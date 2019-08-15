Власти разрешат себе опоздать с транспортными проектами, затрагивающими Казань

Правительство РФ допустит наличие в плане модернизации инфраструктуры наличие транспортных мегапроектов, которые не удастся завершить до 2024 года. В первую очередь это касается ВСМ Москва — Казань и автомобильных трасс того же маршрута.

Приостанавливается реализация проектов строительства коридора «Европа—Западный Китай» и развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Окончательное решение по ни будет принято «по итогам рассмотрения вопроса об эффективности и целесообразности их реализации» на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишет «Коммерсант».

Проект «Европа—Западный Китай» предполагает строительство скоростной автодороги Москва—Казань за 539 млрд рублей, обхода Тольятти с переходом через Волгу и российского участка платной трассы для грузовиков «Меридиан», оцениваемой в 600 млрд рублей.

Проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» по-прежнему подразумевает строительство первого участка ВСМ Москва—Казань (Железнодорожный—Гороховец) стоимостью 622 млрд рублей. Однако весной это решение было изменено, сейчас рассматривается трасса Москва—Петербург стоимостью 1,5 трлн рублей.