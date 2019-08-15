Минэкономразвития предложило отменить устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов

Министерство экономического развития разработало документ, в котором предлагается отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов. Он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».

В новые правила не вошли требования целого ряда СанПиНов. Например, правила о замачивании овощей и зелени в уксусном растворе, помещении под яйцебитню, мытье посуды ветошью и др. Зато есть рекомендации по охране труда, пожарной и экологической безопасности, защите прав потребителей, мерам господдержки и даже о необходимости мыть руки с мылом, а также не использовать испорченные продукты, сообщают «Ведомости».

Ранее бизнесмены предложили отменить действующие санитарно-эпидемиологические нормы для заведений общепита. Они считают, что действующие нормы устарели и нужно акцентировать внимание не на процесс приготовления пищи, а на качество блюд.



