В Москве вновь согласовали 100-тысячный митинг

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа.

Его численность может составить до 100 тыс. человек, сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

Организаторы хотели провести шествие от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом, однако был согласован только митинг, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в субботу, 10 августа, на согласованный митинг на 100 тыс. человек в Москве пришли, по разным данным, от 20 до 50 тысяч человек. Среди выступающих на этой акции были рэпер Face и группы «Кровосток» и IC3PEAK. Среди участников митинга был замечен и Оксимирон.