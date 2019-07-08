Минниханов: в Татарстане сконцентрировано 25% турецких инвестиций в Россию

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика готова наращивать сотрудничество с Турцией. Он подчеркнул, что на сегодня в Татарстане сконцентрировано около 25% всех турецких инвестиций в Россию.

Это составляет около $2 млрд, передает ТАСС.

«Наш товарооборот растет, но до тех размеров, когда у нас товарооборот составлял до $3 млрд, нам еще много надо поработать», — заявил президент РТ на выставке «Иннопром».

По словам Минниханова, республика заинтересована в сотрудничестве по самым разнообразным сферам от энергетики и нефтехимии, до обмена опытом в поддержке малого бизнеса.

Напомним, что во время посещения выставки Минниханов должен встретиться с гендиректором ГК «Джошкуноз Холдинг» Эрдемом Аджаем, а также принять участие во встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.