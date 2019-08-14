Альфия Когогина предложила запретить старые автомобили

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей. Предложение уже поддержали автопроизводители.

Пока неясно, каких именно автомобилей коснется запрет, возраст только предлагается определить. Санкции тоже остаются под вопросом, пишет «Коммерсант».

Газета уточняет, что из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Производители автомобилей, по данным издания, поддержали предложение депутатов. В Минпромторге, комментируя эту идею, заявили, что старые автомобили должны выводиться из эксплуатации с помощью «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава».