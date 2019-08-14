Госдума о запрете эксплуатации старых машин: «Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от этого»

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал возможный запрет использования транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

«Надо создавать условия, а не запреты. Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от того, что им не нужно», — цитирует RT депутата.

Также он назвал три условия для минимизации вредоносного влияния машин на экологию: ограничение грузовиков-большегрузов в крупных городах, перевод такси на газомоторное топливо и развитие городского электрического транспорта.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей. Пока неясно, о каком возрасте и типе ТС идет речь.