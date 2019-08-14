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Госдума о запрете эксплуатации старых машин: «Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от этого»

13:27, 14.08.2019 1
Госдума о запрете эксплуатации старых машин: «Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от этого»
Фото: ru.wikipedia.org

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал возможный запрет использования транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

«Надо создавать условия, а не запреты. Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от того, что им не нужно», — цитирует RT депутата.

Также он назвал три условия для минимизации вредоносного влияния машин на экологию: ограничение грузовиков-большегрузов в крупных городах, перевод такси на газомоторное топливо и развитие городского электрического транспорта.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей. Пока неясно, о каком возрасте и типе ТС идет речь.

Авто
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:16
    депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина просто лоббирует КАМАЗ
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