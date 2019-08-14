Росстат назвал число детей, родившихся вне брака

По итогам 2018 года больше 21% (340,3 тыс.) детей в России родились без регистрации брака родителей.

Согласно отчету Росстата, больше всего детей вне брака рождаются в Туве — 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году. Далее идут Чечня (41,8%) и Чукотка (40,5%)

Меньше всего женщины рожают вне брака в Белгородской (13,3%) и Пензенской (12,9%) областях, а также в Кабардино-Балкарии (10,2%).



Ранее Росстат определил самый популярный возраст для рождения первого ребенка.