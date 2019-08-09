Росстат определил самый популярный возраст для рождения первого ребенка

В России в 2018 году большинство женщин родили первого ребенка в 26 лет. Вторые роды проходили чаще всего у 30-летних мам, третьи — у 31-летних. Четвертого ребенка рожали женщины в 33 года.

Отмечается, что пятого и последующих детей в большинстве случаев россиянки рожают в 34 года. Всего, по данным Росстата, за прошлый год в стране родились 1,6 миллиона детей, сообщил телеканал RT со ссылкой на исследование Росстата.

При этом за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос. Служба статистики прогнозирует, что в будущем средний возраст рождения ребенка продолжит расти из-за учебы или работы.

Ранее Росстат назвал основные причины отсутствия работы у населения.

