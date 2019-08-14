«Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Вчера на португальском стадионе «Драгао» российский «Краснодар» одолел «Порту» со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Краснодарцы сразу вышли вперед благодаря голу Вильены, удачно открывшегося под навес с углового. В следующей атаке Сулейманов удвоил преимущество «Краснодара», а в середине первого тайма он же оформил дубль. Во второй половине матча «Порту» отыграл два мяча, но по сумме двух встреч дальше прошел российский клуб.

Теперь, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодару» предстоит встретиться с греческим «Олимпиакосом».

Напомним, ранее в рамках 5-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» — 1:0.