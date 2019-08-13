Мэр Челнов посетил площадки строительства новых объектов в городе — видео

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Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев посетил производственные площадки завода по производству стиральных машин китайской компании Haier, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

Завод будет занимать площадь 30 тыс. кв.м и выпускать по 500 тыс. стиральных машин в год. Инвестиции составят $50 млн.

Также Магдеев посетил стройплощадки местного филиала Республиканского клинического онкологического диспансера и набережночелнинский татарского драматического театра.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в lll квартале текущего года введут в эксплуатацию новый завод по производству стиральных машин Haier. На предприятии будет организовано 420 новых рабочих мест.