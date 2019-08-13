Нападающий «Рубина» Артур Сагитов перешел в «Нижний Новгород»

Казанский «Рубин» отдал нападающего Артура Сагитова в аренду «Нижнему Новгороду», информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на 1 год.

Сагитов является воспитанником «Рубина». За казанский клуб нападающий дебютировал в 2018 году и успел сыграть в 14 матчах, в которых забил 1 мяч.

Ранее главный тренер клуба Роман Шаронов рассматривал Сагитова как игрока основного состава. В единственном победном матче казанцев в предсезонной подготовке против «Мордовии» нападающий оформил дубль.

Напомним, недавно появилась информация о возможном увольнении тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева.