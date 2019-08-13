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Камила Валиева выступит на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

17:24, 13.08.2019
Камила Валиева выступит на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Фото: vk.com/eteritutberidze

Стал известен предварительный состав участников юниорского этапа Гран-при в Челябинске, который пройдет с 11 по 14 сентября.

В соревнованиях одиночниц примет участие уроженка Татарстана Камила Валиева. Кроме нее в состав сборной России вошли Анна Тарусина и Виктория Васильева.

Отметим, что ранее Валиева должна была принять участие в латвийском этапе Гран-при.

В этом сезоне Камила Валиева считается одной из фавориток первенства Гран-при. На контрольных прокатах сборной России она единственная сумела сделать чистый четверной прыжок.

СпортФигурное катание
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