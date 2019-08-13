Роспотребнадзор РФ рассказал, как правильно выбрать спортзал

Роспотребнадзор РФ дал рекомендации по выбору места для занятий спортом. Лучше всего отдать предпочтение спортзалам, расположенным около лесопарковых массивов или на территориях жилых микрорайонов вдали от магистралей.

Прежде всего фитнесс-клуб должен быть вдали от предприятий, железных дорог и автомагистралей, потому что они могут выделять ядовитые вещества в воздух, и занятия спортом в таких местах могут нанести вред, предупреждает Роспотребнадзор.

Территории комплекса должны быть хорошо освещены, а объекты спорта должны быть оборудованы не пылящим покрытием. Вентиляция в спортклубе должна быть исправна, а материалы не выделять в воздух никаких вредных веществ и запахов. Во время занятий важно обратить на это внимание. Не покупайте абонемент в спортклубах, которые находятся в подвале или цокольных этажах.

Средняя температура, которая должна быть в комнатах для физкультурных занятий, составляет 17—20°С. В бассейне в пределах 24—28°С. Также ведомство рекомендует обратить внимание, чисто ли в помещениях спортивного комплекса, имеют ли повреждения маты.

Отмечается, что очень важна квалификация тренеров или фитнес-инструкторов. Перед посещением лучше узнать подробнее о тренерском составе.

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