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В Госдуму внесены поправки о торговле в интернете только зарегистрированными БАДами

08:25, 05.08.2019
В Госдуму внесены поправки о торговле в интернете только зарегистрированными БАДами
Фото: pixabay.com

Во втором чтении законопроекта о дистанционной торговле лекарствами внесены поправки, которые позволяют продавать в интернете биологически активные добавки (БАД), только зарегистрированные в России и прошедшие проверку в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, в законопроекте появятся медицинские товары, которые не требуют специальной медицинской квалификации. Например, полоски для измерения сахара, бинты и так далее, передает ТАСС.

Предлагаемые поправки смогут сделать продукцию более безопасной. БАДы, которые выставлены на продажу в интернет-магазине, должны быть зарегистрированы и пройти испытания в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, ситуация с закупкой лекарств для пациентов с ВИЧ приблизилась к критической.

ОбществоМедицинаВласть
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