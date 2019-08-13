Аналитики выяснили, сколько казанской семье нужно копить на автомобиль

Аналитики «Авито» выяснили, сколько времени потребуется казанской семье, где работают оба супруга, чтобы купить машину. При условии, что на эти цели будет откладываться вся зарплата одного из них.

Во II квартале этого года на это требуется в среднем 13 месяцев, как и в прошлом году. В Казани средняя зарплата увеличилась на 8,3% за год и составила 36 400 рублей в месяц, а стоимость автомобиля — на 5,6% до 490 000 рублей.

В исследовании отмечается, что Казань в рейтинге по сроку накопления суммы, равной стоимости автомобиля, снизилась на две позиции.

Во втором полугодии 2019 года в Казани первое место по продажам заняла LADA 2114 Samara. Работники самых востребованных профессий смогут купить эту машину, копив на нее три месяца. А строителям, перевозчикам и профессионалам автобизнеса хватит двух месячных окладов для покупки авто.

Семье в Уфе, чтобы купить машину, нужно чуть больше времени. Согласно рейтингу, столица Башкирии находится на 21-м месте по доступности авто, и приобрести машину там супруги смогут через 14 месяцев.

В тройку лидеров попали Санкт-Петербург, Москва и Воронеж. Там можно купить машину спустя 9, 10 и 11 месяцев соответственно.

Ранее аналитики «Автостата» рассказали о самых популярных машинах с пробегом в России. Возглавили рейтинг автомобили марки Lada. Пользуются спросом и Toyota, Nissan, KIA.