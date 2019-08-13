В Казани начались рейды по выявлению нарушителей за рулем каршеринговых автомобилей

В Казани проводятся массовые проверки водителей каршеринговых авто. Это связано с многочисленными ДТП, в которые попадают владельцы арендованных машин.

С конца мая по начало августа этого года на дорогах Казани произошло 55 аварий с участием автомобилей сервиса каршеринга. Трое водителей скрылось с места ДТП.

Более того, за рулем машин нередко находились нетрезвые автомобилисты. Госавтоинспекция отмечает, что каждый день водители, которые пользуются сервисом каршеринга, многократно нарушают ПДД.

Напомним, смертельное ДТП с участием машины каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» произошло в ночь с 11 на 12 августа. Ранее «Яндекс.Драйв» в тестовом режиме начал выявлять пользователей с неаккуратной манерой вождения. В будущем сервис будет блокировать навсегда водителей, не соблюдающих правила дорожного движения.

