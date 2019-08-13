В Башкирии бывший глава района построил двухэтажный особняк на самовольно занятой им земле

Салаватский межрайонный суд вынес приговор экс-председателю Совета района, ныне руководителю крупного сельхозпредприятия ООО СХП «Урал-Тау», и бывшему главе Ариевского сельсовета. Они обвиняются в мошенничестве с землей.

По материалам дела, экс-глава районного Совета на протяжении 8 лет пытался оформить в собственность самовольно занятый им земельный участок площадью свыше 1,7 гектара на берегу реки Аньяк. За это время он построил на участке двухэтажный коттедж, баню, гараж и вырыл пруд с насыпной дамбой.

В 2016 году мужчина попросил помочь главу Ариевского сельсовета в бесплатном получении участка. Ему выдали подложную выписку из хозяйственной книги. В документе было указано, что земля была выделена председателю района в бессрочное пользование еще в 2000 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Кроме того, с 2014 по 2016 год председатель сельсовета помог получить еще трем гражданам участки с рыночной стоимостью более 600 тыс. рублей таким же способом.

После возбуждения уголовного дела участок главы Дуванского района был продан сторожу ООО СХП «Урал-Тау» за 200 тыс. рублей.

Подсудимые свою вину не признали, суд вынес наказание экс-главе района в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 50 тыс. рублей. Его сообщник получил 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 120 тыс. рублей. Также он не может занимать должности на госслужбе в течение 1 года и 5 месяцев.

Напомним, также в Башкортостане перед судом предстанут бывший глава и бывший главный архитектор Иглинского района за мошенничество и служебный подлог.

