Александр Пашин: «Спасибо всей системе «Салавата Юлаева», это наш общий успех»

Фото: ХК «Толпар»

Нападающий юниорской сборной России и «Салавата Юлаева» Александр Пашин поблагодарил родной клуб за помощь в победе на Кубке Глинки/Гретцки.

«Писали и звонили тренеры молодежной команды системы «Салавата Юлаева», тренеры СДЮШОР. Передавали поздравления от руководства клуба. Спасибо всей системе уфимского клуба и всем уфимским болельщикам. Это наш общий успех. В аэропорту нас встретили родственники, друзья, любители хоккея. Помимо меня «Салават» на этом турнире представлял защитник Шакир Мухамадуллин.



Мне приятно внимание, но я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. Важно постоянно работать над собой, прибавлять во всех компонентах игры. Сейчас я уже в Уфе, уже в сентябре у «Толпара» стартует сезон в МХЛ», — сказал Пашин в интервью «Чемпионату».

Напомним, сборная России по хоккею в возрасте до 18 лет обыграла Канаду и стала обладателем Кубка Глинки/Гретцки впервые с 1995 года.

