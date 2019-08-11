Сборная России по хоккею до 18 лет победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею в возрасте до 18 лет одержала победу на международном Кубке Глинки/Гретцки.
В финале россияне победили канадцев со счетом 3:2. Пашин забил два гола, один — на счету Пономарева.
Сборная России впервые с 1995 года выиграла Кубок Глинки/Гретцки.
Отметим, что в составе сборной на турнире выступали два игрока уфимской хоккейной школы Шакир Мухамадуллин и Александр Пашин.
Россия U18 — Канада U18 — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Пашин (Пономарев)
1:1 — Байфилд (Маккленнон, Лапьер)
2:1 — Пономарев
3:1 — Пашин (Тютнев)
3:2 — ФаудиСпортХоккей
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