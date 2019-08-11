Сборная России по хоккею до 18 лет победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки

Фото: ФХР

Сборная России по хоккею в возрасте до 18 лет одержала победу на международном Кубке Глинки/Гретцки.

В финале россияне победили канадцев со счетом 3:2. Пашин забил два гола, один — на счету Пономарева.

Сборная России впервые с 1995 года выиграла Кубок Глинки/Гретцки.

Отметим, что в составе сборной на турнире выступали два игрока уфимской хоккейной школы Шакир Мухамадуллин и Александр Пашин.

Россия U18 — Канада U18 — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Пашин (Пономарев)

1:1 — Байфилд (Маккленнон, Лапьер)

2:1 — Пономарев

3:1 — Пашин (Тютнев)

3:2 — Фауди