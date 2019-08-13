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Диляра Вагапова на рок-фестивале задала Дудю его фирменный вопрос про Путина

11:27, 13.08.2019
Диляра Вагапова на рок-фестивале задала Дудю его фирменный вопрос про Путина
Фото: instagram.com/vagapova

Вокалистка казанской группы «Мураками» Диляра Вагапова на сцене рок-фестиваля «Чернозем» спросила известного журналиста Юрия Дудя, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы оказался перед ним.

Этот вопрос сам Дудь традиционно задает в каждом интервью.

Дудь заявил, что повторил бы ответ Сергея Шнурова, который был ранее озвучен на его youtube-канале. Тогда Шнуров сказал: «Хватит». «Этот ответ не утратил актуальности, я поддерживают этот ответ. Я бы сказал: хватит!»

Видеозапись разговора Вагаповой и Дудя появилась в «Инстаграме» певицы. Сам Дудь спрашивал Вагапову о том, почему в песне «Нулевой километр» упоминается «побережье Невады», хотя у Невады нет побережья.

Ранее Юрий Дудь опубликовал в своем аккаунте в Instagram неофициальную рекламу «Чебоксарского трикотажа», снятую казанским youtube-проектом «Громкие рыбы».

ОбществоВласть Татарстан
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