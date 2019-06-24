Дудь опубликовал в своем Instagram ролик казанского YouTube-проекта «Громкие рыбы»

Фото: кадр из ролика

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал в своем аккаунте в Instargram неофициальную рекламу «Чебоксарского трикотажа», снятую казанским YouTube-проектом «Громкие рыбы».

«Некие всадники креатива из Казани @gromkieryby сняли за 20 тыщ рублей неофициальную рекламу Чебоксарскому трикотажу. Едва ли у чебоксарцев хватит духу когда-нибудь и где-нибудь ее использовать... Сэйв зе рэйв!», — написал он под видео (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Ролик был опубликован на Youtube 19 июня и на момент публикации собрал чуть более 107 тыс. просмотров. В нем под электронную музыку мелькают модели, одетые в одежду производства «Чебоксарского трикотажа».