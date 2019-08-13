Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

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Арестованный 8 августа экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил госпереворот, заявил глава Госкомитета нацбезопасности страны Орозбек Опумбаев.

По словам Опумбаева, Атамбаев во время операции по его задержанию намеренно использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти. Опумбаев добавил, что погибший после штурма боец спецназа был застрелен из оружия, найденного в доме Атамбаев, передает ТАСС.



Напомним, Атамбаева удалось задержать только со второй попытки, при штурме спецназ встретил сопротивление со стороны сторонников экс-президента. Во второй попытке участвовало свыше тысячи сотрудников правоохранительных органов страны.

Вскоре после задержания суд арестовал имущество Атамбаева.