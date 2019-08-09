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Суд арестовал имущество экс-президента Киргизии

21:14, 09.08.2019
Суд арестовал имущество экс-президента Киргизии
Фото: kremlin.ru

Суд в Киргизии арестовал имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В том числе наложен арест на имущество АО «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель ТВ», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Киргизии.

Накануне силовики предприняли вторую попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан.

Сегодня интернет-газета «Реальное время» опубликовала материал, в котором политологи назвали действия экс-президента Киргизии главной ошибкой в его карьере, последствия могут привести к третьей революции.

Происшествия
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