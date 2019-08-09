Суд арестовал имущество экс-президента Киргизии

Суд в Киргизии арестовал имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



В том числе наложен арест на имущество АО «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель ТВ», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Киргизии.

Накануне силовики предприняли вторую попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан.

Сегодня интернет-газета «Реальное время» опубликовала материал, в котором политологи назвали действия экс-президента Киргизии главной ошибкой в его карьере, последствия могут привести к третьей революции.